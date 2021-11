Arezzo choc, bimbo di un anno ingoia hashish e va in coma. Indagano i carabinieri

Ha messo in bocca e ingerito un pezzetto di hashish ed è andato in coma. Ora è fuori pericolo ma se l'è vista brutta un bambino di 1 anno che sarebbe andato in coma dopo aver afferrato e ingerito qualche grammo di droga che era finito nel suo raggio d'azione.

Leggi anche > Bimba nata da utero in affitto, il lieto fine: verrà adottata in Italia

La vicenda risale ai giorni scorsi ma emerge oggi da Arezzo. Secondo ricostruzioni, il piccolo avrebbe perso conoscenza senza reagire più agli stimoli dei genitori i quali attivarono i soccorsi sanitari. Prima è stato portato in ambulanza all'ospedale San Donato di Arezzo, poi è stato trasferito al pediatrico Meyer di Firenze.

Sull'episodio, la cui ricostruzione è ancora frammentaria, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. È da chiarire come il bambino abbia raggiunto la droga e se siano individuabili responsabilità da parte di adulti, o i genitori o altre persone. La famiglia abita da tempo ad Arezzo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA