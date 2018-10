Lascia il fuoristrada sul viadotto e si lancia dal ponte: muore un uomo di 63 anni

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un altro decesso nel ponte della morte, un'altra alba terribile per Arcevia. Un uomo di 63 anni - nativo di Chiaravalle - si è lanciato morendo sul colpo. L'uomo è salito sul viadotto lasciando il suo fuoristrada prima della fine del ponte sul lato destro in direzione Senigallia ha percorso qualche metro in direzione contraria e si è gettato. L'allarme è scattato poco dopo quando due coniugi del posto passando con la macchina hanno visto un uomo a terra ma per lui non c'era ormai più niente da fare. Un'altra tremenda notizia per Arcevia dopo quella che aveva sconvolto tutta la comunità con un giovane neopatentato che sempre all'alba si lanciò dal ponte dopo aver fatto un incidente.