Frasi moleste ad una ragazzina di 13 anni: «Sei fantastica, sei molto sexy». Con queste parole un arbitro,, si sarebbe rivolto ad una raccattapalle minorenne, mettendola in imbarazzo: l'Atp ha sospeso l'arbitro e ha avviato un'inchiesta interna, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno. A documentare le frasi choc, durante un match tra i tennistial torneo del circolo del tennis 1898 di Firenze, anche un video con sonoro.Frasi reiterate che sarebbero state ripetute per l'intera durata dell'incontro. Dell'accaduto, scrive Il Tirreno, è stata informata anche la scuola della ragazzina, un liceo privato di Firenze col quale il circolo aveva attivato un progetto scuola lavoro, in modo che possa essere informata la famiglia che deciderà se presentare o meno denuncia. Il torneo fiorentino è uno dei più antichi e rinomati d'Italia.