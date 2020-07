Barca contro una briccola: passeggeri sbalzati in acqua. Uno è gravissimo

AQUILEIA - Un uomo è rimasto ferito in condizioni gravissime e un altro in modo serio in un incidente avvenuto ieri sera sul fiume Natissa che scorre davanti ad Aquileia (Udine), quando l'imbarcazione sulla quale si trovavano è finita contro una briccola e successivamente contro la terraferma. A bordo si trovavano altre due persone che hanno riportato varie contusioni. Tutti e quattro gli occupanti nell'urto sarebbero stati sbalzati fuori dalla barca.



Ne dà notizia il Giornale radio della Rai Fvg precisando che l'uomo in condizioni più gravi è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo una ricostruzione dei fatti compiuta dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, al timone del natante ci sarebbe stato un giovane di venti anni, quando si è verificata la collisione. Sempre secondo il Gr, la persona in gravi condizioni sarebbe un uomo, di 43 anni, di Turriaco (Gorizia). Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 09:02

