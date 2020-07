Ha dell’incredibile il video circolato ieri su moltissimi smartphone di cittadini dell’Aquila.



Si vede, ripreso un altro automobilista che lo seguiva (e che forse avrebbe fatto meglio a telefonare prontamente alle forze dell'ordine), un uomo che, alla guida di una station wagon, in pieno pomeriggio, non riesce a tenere la strada (la statale che conduce a Sassa), sbandando, urtando più volte le protezioni laterali, danneggiando la propria vettura, ma soprattutto rischiando più volte di scontrarsi con altre auto che procedevano in senso contrario. Con conseguenze potenziali davvero molto gravi. Solo per un miracolo non è accaduto l'irreparabile.





A quanto è stato possibile apprendere, quando la corsa dell’uomo è terminata, sono intervenuti gli agenti della Polizia che lo hanno fermato e identificato per le relative sanzioni. L’uomo è stato visto disteso a terra lungo la strada dai molti passanti che a quell’ora transitavano nella zona. Probabilmente si è trattato di un malore perché è risultato negativo ai test su droga e alcol. Ora è ricoverato in ospedale. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 10:26

