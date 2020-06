Aprilia, scontro sulla Pontina: furgone prende fuoco. Code di chilometri

Due feriti in un incidente tra un trattore e un furgone in provincia di Latina. Il furgone in seguito allo scontro si è ribaltato e incendiato. Sulla strada statale 148 'Pontinà la carreggiata in direzione Terracina è provvisoriamente chiusa ad Aprilia e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via Fossignano (km 42,700). Si registrano rallentamenti in via di smaltimento anche sulla carreggiata in direzione Roma, rimasta chiusa per circa trenta minuti per consentire l'intervento dell'eliambulanza. Il personale Anas è sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 11:57

