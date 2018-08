Aprilia, spari su un immigrato dalla finestra: ferito a un piede

Un camerunense è stato ferito al piede sinistro da un piombino mentre passeggiava nel centro di Aprilia, vicino a Latina. L'uomo, un 51enne, si è rifugiato in un bar ed ha chiesto aiuto. Medicato in ospedale, i medici gli hanno dato cinque giorni di prognosi. Immediato l'intervento dei carabinieri che, a seguito del racconto del ferito, hanno effettuato una serie di perquisizioni nelle abitazioni vicine e in una hanno trovato un fucile ad aria compressa.



Tre giovani, un ventenne e due minorenni sono stati denunciati per lesioni aggravate. I tre avrebbero raccontato che erano alla finestra con il fucile quando sarebbero partiti dei colpi.

