Appennino senza neve, cinque regioni chiedono aiuti al governo per 50 milioni di euro. Santanché:«Entro 3 settimane daremo risposte»

Gli appennini senza neve. Emilia Romagna e Toscana, ma anche le montagne d'Abruzzo e la Basilicata. Il turismo invernale alle prese con i cambiamenti climatici deve reinventarsi, ma intanto operatori del turismo ed albergatori hanno chiesto l'intervento del governo per limitare i danni economici, di una stagione sciistica che non ancora non è partita. Ammontano almeno a 50 milioni di euro i danni diretti delle attività legate alla montagna, che cinque regioni colpite dalla mancanza di neve sugli Appennini hanno chiesto durante il tavolo organizzato dalla ministra Daniela Santanchè.

Poche settimane

Ed il governo ha promesso che "darà risposte entro breve, 2-3 settimane", perché "il tempo è una categoria per gli imprenditori fondamentale - ha detto Santanchè - perdere tempo vuol dir fare chiudere aziende e far perdere posti di lavoro", ha assicurato la ministra al tavolo con le regioni e le categorie di settore.

Danni maggiori

Dunque la richiesta immediata è di 50 milioni di euro, ma «potrebbero addirittura triplicare se verranno considerati anche i danni indiretti", ha aggiunto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Ed infatti Santanchè ha chiesto ai governatori delle regioni coinvolte dall'emergenza climatica invernale, di fare una stima più precisa,“perché i danni potrebbero essere maggiori".

