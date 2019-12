Sabato 7 Dicembre 2019, 14:24

Prima lapoi la decisione di appendere lalegandole unaDopo una discussione in, infatti, un 61enne di origine marocchina ha caricato a forza lain auto, l'ha portata in un luogo isolato, le ha legato attorno ale l'ha appesa ad un albero.Ha iniziato a picchiare la donna, 42enne anche lei originaria delche aveva chiesto e ottenuto la separazione da lui a inizio anno, che è riuscita a liberarsi quando ha ceduto il nodo stretto intorno alla gola. È scappata e ha raggiunto la sua casa a, sulle montagne, dove abitavano anche i tre figli minorenni della coppia.L'episodio è avvenuto a marzo e, al termine delle indagini e dopo avere allontanato la madre e i figli dalla casa, i carabinieri ieri hanno arrestato il 61enne, disoccupato e con precedenti, per, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.La 42enne, che lavorava come cameriera, ha avuto la forza di denunciare l'ex marito a settembre. Si è rivolta ai militari che, in collaborazione con i servizi sociali di, l'hanno allontanata dall'abitazione, divisa ancora con l'ex marito, per farla ospitare, insieme ai figli adolescenti, in una struttura protetta.In base ai suoi racconti, le indagini hanno ricostruito mesi di comportamenti violenti da parte dell'uomo che ha anche costretto l'ex moglie ad avere un rapporto sessuale.