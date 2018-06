Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

scatta l'per iansiosi di scattaretra i campi di lenticchia in fioritura. Le aree terremotate, stanno facendo molta fatica a ripartire dopo il sisma di quasi 2 anni fa, e per farlo hanno ricominciato dal turismo e dai prodotti tipici di quelle aree.I turisti che in questi giorni affollano la zona di Castelluccio di Norcia (Perugia) per ammirare lo straordinario spettacolo della fioritura delle lenticchie, sono i benvenuti, ma gli abitanti delle aree chiedono delle piccole accortezze. Nel voler scattare selfie o per immortalare lo spettacolo che regala la natura, spesso calpestano i campi, mettendo così a rischio l'economia locale che affronta già molte difficoltà.«Castelluccio e le nostre infinite lotte... per il rispetto dei diritti umani e del Lavoro». Così si legge nel gruppo Facebook I Love Castelluccio, in cui si invitano i visitatori ha prestare attenzione a dove camminano quando visitano alcune aree. A corredare il post ci sono le foto di parte dei campi rovinati, dove non sarà possibile raccogliere la lenticchia e che in termini economici si traduce in una grossa perdita. Le aree sono circondate da cartelli che invitano a fare attenzione e vietano il passaggio in alcuni punti, ma non tutti rispettano le regole.Il post ha scatenato commenti e polemiche in rete. Il post si conclude con un invito a maggiore cura: «Entrare nei campi significa rovinare le nostre coltivazioni. Sotto i fiori, infatti, ci sono le piccole piantine di lenticchia , Roveja, fagioli e tutti quei legumi che noi produciamo. Quindi abbiate rispetto per le nostre coltivazioni anche perché sono quelle che ci permettono di vivere».