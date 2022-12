Terribile incidente con l'Apecar: Renato muore nello schianto

Renato Mombelli, 46 anni, cremasco, è morto la vigilia di Natale in un incidente stradale lungo la provinciale 90, a Palazzo Pignano, in provincia di Cremona. Era su una Apecar tamponata da Una Volkswagen T-Roc con a bordo papà e figlia di 54 e 29 anni, entrambi feriti in modo lieve.

Il mezzo di Mombelli è finito fuori strada dopo l'impatto ribaltandosi nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i sanitari della Croce Rossa di Lodi e i vigili del fuoco e gli agenti della stradale di Crema che hanno fatto i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 15:33

