L'omicidio è avvenuto in frazione Malavecchia, dove Baglioni abitava da una ventina d'anni. Erano stati i vigili del fuoco, su richiesta del vicesindaco che aveva notato l'assenza della vittima da qualche giorno al bar dove si recava regolarmente, a trovarlo senza vita il 6 ottobre. Il pensionato è statodove sarebbe stato portato dopo l'aggressione, per simulare una morte naturale.Ancora da chiarire la dinamica: a insospettire gli agenti è stata una macchia di sangue sul pavimento. Dall'autopsia è risultato che la testa della vittima presentava fratture in più punti. La polizia scientifica ha posto sotto sequestro la casa in cui è avvenuto il delitto e il pian terreno di quella a fianco, dove vive Osella, titolare di un'impresa individuale. Baglioni non aveva parenti a Pralungo, dove viveva da solo.