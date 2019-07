Anziano ucciso dopo una rapina in casa: preso il presunto killer, è il nipote della badante bulgara

aveva 75 anni e viveva da solo dal 2010, dalla morte di sua moglie: il 20 giugno 2013 fu ucciso nel corso di una rapina in casa, e oggi è stato arrestato, per quell'omicidio, un cittadino bulgaro di 29 anni. Il giovane,è accusato di essere l'autore della rapina con omicidio insieme ad un complice, avvenuta a Filadelfia, nel Vibonese: è finito in manette ad opera dei carabinieri di Vibo Valentia e tradotto nel carcere romano di Rebibbia. Un altro bulgaro, il 40enne, è indagato a piede libero perché ritenuto complice e coautore dell’omicidio.La vittima era un agricoltore e viveva da solo, come detto, dopo essere rimasto vedovo nel 2010: il 20 giugno 2013 il presunto assassino,del 75enne, entrò nella casa insieme a uno o più complici, insieme a cui lo legò appropriandosi di denaro ed oggetti preziosi. L'anziano, che presentava unaprovocata da un oggetto contundente, fu rinvenuto senza vita dai figli accorsi nell'abitazione che i malviventi avevano tentato di dare alle fiamme in più punti allo scopo di far sparire ogni traccia, anche del cadavere.«Oggi è un giorno - ha detto il- che ci ripaga di anni di speranze e attese di assicurare alla giustizia uno degli assassini di mio padre. Mio padre era una persona che è sempre stata dedita al lavoro e alla famiglia, un agricoltore che si spaccava la schiena ogni giorno per portare il pane a casa, ucciso senza pietà dai suoi aguzzini che gli chiedevano sempre soldi per soddisfare i loro comodi. Mi auguro che adesso trovino gli altri e che buttino la chiave della loro prigione». L'accusa è omicidio, rapina e incendio aggravato: le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia.