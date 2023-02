Anziano truffato con la telefonata del “falso nipote": due ragazzi di 17 e 18 anni gli rubano 600 euro

Giovanissimi truffatori raggirano un anziano col «trucchetto» del falso nipote, ma vengono scoperti e denunciati dai carabinieri. È accaduto a Formicola, piccolo comune del Casertano, protagonisti un 17enne e un 18enne «in trasferta» da Napoli, da cui sono arrivati a bordo di un ciclomotore.

I giovanissimi truffatori fermati dai carabinieri

Per le strade di Formicola, i due «forestieri» sono stati subito notati da diversi cittadini, e sono stati contattati i carabinieri della locale stazione, che hanno fermati per un controllo i due sospetti; proprio mentre veniva eseguito il controllo, è giunto un 89enne del posto che ha riferito ai militari di essere stato vittima di una truffa ad opera di uno dei due ragazzi controllati, in particolare del maggiorenne. L'anziano si è poi recato in caserma per formalizzare la denuncia.

La telefonata del falso nipote

È emerso che l'89enne aveva ricevuto, poco prima, una telefonata da parte di colui che credeva essere il nipote, che gli aveva chiesto di consegnare la somma di 1.800 euro ad un corriere che sarebbe giunto entro breve presso la sua abitazione per consegnargli un plico contenente un computer.

Il bancomat da 600 euro

La vittima ha raccontato che dopo la telefonata si è recato al bancomat dove ha prelevato la somma di 600 euro, massimo consentito, consegnandola al giovane che si è presentato presso la sua abitazione fingendo di essere il corriere mandato dal nipote. I carabinieri hanno poi rinvenuto addosso al 18enne la somma di 600 euto, che è stata restituita alla vittima. I due sono stati quindi denunciati ed il minore affidato ai genitori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 16:12

