Scopre di essere positivo e tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Aveva scoperto di essere positivo al Sars-CoV-2 e ha tentato il suicidio, ma un uomo di 82 anni è stato salvato in extremis dai carabinieri. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo: l'anziano era salito sul tetto del condominio in cui vive, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto, in via Teofilo Torri, sono subito arrivati i carabinieri che sono riusciti ad avvicinarsi all'uomo. L'anziano è stato bloccato da uno dei militari e affidato al personale del 118, che lo ha accompagnato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 20:56

