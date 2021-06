Scomparso da casa, 94enne trovato morto poche ore dopo in un pozzo

Tragedia nelle Marche, dove un 94enne, scomparso da casa, è stato trovato morto poche ore dopo in un pozzo. È accaduto oggi a Civitanova Marche (Macerata).

Leggi anche > Lite tra dipendenti in Posta: uno è grave, colpito da 4 fendenti. Arrestato l'aggressore

L'anziano era scomparso all'alba dalla sua casa e dopo alcune ore di ricerche il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco in un pozzo artesiano profondo circa 23 metri, in contrada Asola. Prima del ritrovamento, i vigili del fuoco avevano eseguito varie perlustrazioni anche nei laghetti della zona e nei campi adiacenti, e l'elicottero proveniente dal reparto volo di Pescara e del personale con competenze tecniche specifiche SAF (Speleo Alpino Fluviale) aveva sorvolato la zona. La squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche ha provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA