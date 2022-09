Anziano preso a schiaffi dal branco di ragazze 'armate' di bastone, l'uomo salvato dall'arrivo dei passanti

Un uomo anziano è stato aggredito a Trento da un branco di sei ragazze, che lo avrebbero preso a schiaffi e poi minacciato di fargli ancora più male, brandendo un bastone di legno. Per fermare la furia delle ragazze, sono intervenuti alcuni residenti che hanno assistito alla scena di violenza, sentendo le grida di aiuto dell'anziano, da solo in strada. Una volta intervenuti, però, le ragazze si sono date alla fuga, anche prima che arrivassero le forze dell'ordine.

Baby gang violente

L'aggressione è avvenuta in via Roma, in pieno centro a Trento e la vittima è un anziano di 70 anni che stava passando con la propria auto, quando ha chiesto alle ragazze di spostarsi per lasciarlo passare; ma a quel punto sarebbe esplosa la violenza da parte delle sei ragazze. Hanno iniziato a colpirlo con uno schiaffo, poi altri ancora, finché una di loro non avrebbe raccolto un bastone di legno con cui aveva intenzione di colpire il settantenne. Per la vittima tanta la paura, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 12:55

