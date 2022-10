Anziano muore d'infarto davanti alla moglie dopo essere stato rapinato

di Redazione web

Tragedia a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Un anziano è morto per infarto davanti alla moglie dopo essere stato rapinato. Il tutto nel cuore del capoluogo campano. La notizia la riferisce il sito del Mattino.

L'uomo è morto mentre stava raggiungendo la moglie

L'uomo è deceduto probabilmente a causa dello choc per la rapina. La tragedia è successa intorno alle 13.30. L'uomo è morto proprio mentre stava raggiungendo la moglie con la quale doveva incontrarsi. La rapina è avvenuta a due passi dalla stazione, in piazza Principe Umberto, mentre il decesso del malcapitato signore è avvenuto in via Taddeo da Sessa, dove la moglie dell'uomo attendeva un'ambulanza. Sono in corso le indagini per individuare gli autori della rapina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 17:25

