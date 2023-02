Si allontana da casa nella notte, trovato morto in campagna Trovato morto a Zungoli, in provincia di Avellino. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'alba in aperta campagna







di Redazione web Un anziano di 87 anni è stato trovato morto a Zungoli, in provincia di Avellino. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'alba in aperta campagna dai Carabinieri della stazione di Zungoli, impegnati nelle ricerche dell'87enne che si era allontanato dalla sua abitazione nella notte. La scomparsa dell'anziano era stata segnalata al 112. Dai primi accertamenti, si escluderebbe l'ipotesi della responsabilità di terzi nella morte dell'uomo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 14:01

