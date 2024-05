Molesta una bambina di 11 anni fuori da scuola tutte le mattine, arrestato 72enne. La piccola si salva entrando in un panificio

di Redazione Web

Una bambina di 11 anni si è dovuta rifugiare in un panificio per chiedere aiuto dopo l'ennesima molestia ricevuta da parte di un anziano di 72 anni. L'uomo avrebbe infastidito la piccola all'uscita da scuola per giorni e ora è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di minore. È successo in una cittadina della provincia Barletta-Andria-Trani.

La richiesta d'aiuto e l'arresto

L'11enne, dopo essere stata molestata, è entrata in un panificio per chiedere aiuto e i titolari del negozio hanno chiesto l'intervento del 113.

La piccola ha raccontato agli agenti che il pensionato era solito fermarsi davanti al cancello della scuola tutte le mattine. Dall'ascolto della vittima, dei testimoni e dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a identificare l'uomo che è stato arrestato.

