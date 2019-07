Anziano massacra la moglie a coltellate: l'orrore in casa, lei stava dormendo

La vittima aveva 77 anni ed è stata trovata alle 5 di questa mattina nell'appartamento in via Alassio a Modena, in un lago di sangue, accoltellata in camera da letto.

Tragedia in una casa diin via Alassio, dove unavrebbenel sonno: la donna è stata trovata sul letto e quando è stata colpita a morte, presumibilmente,. L'anziano è stato invece arrestato dalla Polizia, che ha avviato indagini con la squadra mobile.Sull'episodio è convocata una conferenza stampa alle 11.30 nell'aula 'Biagi', al terzo piano della Questura di Modena.