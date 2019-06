Con la carrozzina elettrica prende la superstrada in contromano

Con la carozzina elettrica ha imboccato la superstrada contromano. Ricoverato 69enne. E' successo ieri sera intorno alle 22:30. Un anziano è entrato sulla superstrada Ss 73 a Lucrezia di Cartoceto, a poca distanza da Fano, nelle Marchem, guidando contromano in direzione Roma una carrozzina elettrica.Per fortuna, un automobilista, vedendoselo arrivare contro, ha fatto accostare e rallentare l'anziano, sventando una potenziale tragedia. Sono intervenuti sul posto le pattuglie del distaccamento di Polizia Stradale di Cagli, insieme ai vigili del fuoco e al 118.Subito dopo il 69enne, in stato confusionale, è stato portato all'Ospedale di Fano da un'ambulanza. Successivamente è stato avvertito il fratello dell'anziano disabile, il quale avrebbe informato gli agenti dei problemi psichici del parente, e del fatto che fosse diretto come di consueto da un amico.