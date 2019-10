Anziano disperso in Sicilia, il maltempo non c'entra: «Si è suicidato nel fiume Salso»

Il fiume Salso, anche dopo la «bomba» d'acqua, non è esondato. L'allarme è scattato quando qualcuno, passando da ponte Federico II, ha visto galleggiare delle ciabatte che erano di proprietà del pensionato, che sono state riconosciute dagli stessi familiari dello scomparso. Al lavoro, già dalla notte scorsa, si sono messi carabinieri, polizia e vigili del fuoco e Protezione civile. All'alba sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo che, per cercare il cadavere, stanno scandagliando il tratto del fiume Salso: dall'area di ponte Federico II fino alla foce del corso d'acqua.

Un pensionato licatese di 81 anni è scomparso e secondo i carabinieri si sarebbe suicidato: inizialmente l'anziano era stato dato per disperso in una vicenda legata al maltempo, dato che la zona, l'agrigentino, è stata travolta da una bomba d'acqua. In Sicilia oggi c'è un'allerta meteo, con scuole chiuse in cinque province dell'isola.Ma quando a mezzanotte è iniziata la pioggia, l'81enne era già scomparso da un paio d'ore e i familiari lo stavano cercando: il suo corpo non è stato ancora ritrovato, mentre la sua auto è stata rinvenuta sul ponte Federico II. L'uomo, che era malato, si sarebbe lanciato nel fiume Salso, proprio dal ponte Federico II. I carabinieri continuano a indagare.