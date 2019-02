Anziani picchiati nella casa di riposo, parla la moglie del titolare: «Non sono violenta»

Marco Vannini, gli infermieri a Le Iene: «Ci fu impedito di soccorrerlo». Cosa accadde quella notte

Non si placano le polemiche giunte in seguito all'arresto di quattro persone, gestori e dipendenti di una casa di riposo, accusati di aver sottoposto a violenze di ogni tipo alcuni anziani che alloggiavano nella struttura di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) . Emergono infatti nuove testimonianze choc da parte di anziani ospitati in passato nella casa di riposo e delle loro famiglie, mentre la moglie di Luciano Ravaglia, il proprietario che attualmente si trova in carcere, si dice innocente.In collegamento con lo studio dia Pomeriggio Cinque, infatti, c'erano i carabinieri che due giorni fa hanno arrestato quattro persone per le violenze avvenute all'interno della casa di riposo e testimoniate dalle registrazioni delle telecamere, ma anche i familiari di alcune vittime. Un anziano, che in passato aveva alloggiato nella struttura, ha rivelato che le violenze erano all'ordine del giorno: «Di notte mi davano la pillolina e dormivo, ma di giorno succedeva di tutto. Un vero inferno, c'era chi aveva bernoccoli e chi gli occhi neri per le botte, di giorno si sentivano delle urla tremende lì dentro».I familiari delle vittime sono furiosi: «Quando li incontravamo erano gentili e cordiali, ci rassicuravano che andava tutto bene e invece lì dentro c'erano violenze di ogni tipo». Ladell'uomo arrestato, ora ai, ha risposto al citofono a un'inviata di Pomeriggio Cinque ma ha negato le accuse che le vengono contestate: «Non abbiamo fatto niente di male, chiariremo tutto con i giudici. Se ci sono state violenze, io non lo so perché non c'ero. Non sospettavo niente di simile e non vedo mio marito da lunedì, quando lo hanno arrestato e portato via. Io sono innocente, non sono mai stata violenta».A Pomeriggio Cinque ha parlato anche la giovane nipote di un'anziana maltrattata nella casa di riposo: «Nonna è sempre stata una tosta, loro l'hanno completamente annullata sotto ogni punto di vista. Sono dei vigliacchi che se la sono presa con persone che non potevano difendersi, vogliamo che siano puniti e andremo avanti fino in fondo». Ilprotagonisti dell'operazione, invece, ha spiegato: «Non facciamo l'errore di pensare che queste cose avvengano perché magari le famiglie non sono presenti e non si interessano ai loro anziani. In questo caso, le violenze sono state occultate bene. Quello che mi colpisce di più, però, è stata la: in genere le persone si agitano e mostrano disagio, invece quando lo abbiamo portato via era impassibile».