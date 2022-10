Anziana ruba al supermercato: «Non ditelo ai miei nipoti», il direttore le regala la spesa

di redazione web

«Non ditelo ai miei nipoti», queste le parole pronunciate in lacrime da un'anziana di 82 anni sorpresa a rubare in un supermercato di Ferentino, in provincia di Frosinone. Il suo primo pensiero è volato subito ai nipoti, una volta che è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Ma di fronte a queste parole, il direttore ha deciso di regalarle tutto quello che aveva sottratto, interrompendo la chiamata

Il furto

Erano circa le 12:00 quando l'anziana è entrata nel supermercato nei pressi di casa sua. Prima si è diretta al banco dei salumi, poi si è avvicinata agli scaffali e ha infilato nella borsa una scatola di tonno insieme al pane e alla mortadella che aveva chiesto poco prima. Stava uscendo dal negozio quando è stata fermata. Alla richiesta di aprire la borsetta la signora è scoppiata a piangere, promettendo che avrebbe restituito tutto. «Non ditelo ai carabinieri, non voglio che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra», ha aggiunto. Il direttore del supermercato, comprendendo le ragioni di necessità e indigenza che l'avevano spinta al furto, ha deciso di regalare alla donna tutto ciò che aveva messo in borsa.

La commozione del titolare

La vicenda è stata resa nota da Il Messaggero che ha raggiunto il titolare, Francesco Sciucco: «Ho pensato che poteva essere mia madre e ho rifatto il 112, dicendo che era tutto a posto. Poi ho deciso di regalarle quello che aveva preso. Non mi sento un eroe e non mi piace apparire, ho sempre lavorato con sacrificio e onestà e quando posso cerco di aiutare gli altri». Il titolare ha raccontato di aver voluto sapere la storia della donna. Si tratta di una 82enne vedova che vive in casa da sola, ma ama i suoi sette nipoti. I suoi quattro figli, non sempre riescono sempre ad aiutarla economicamente. E la promessa del titolare è che quando la donna ne avrà bisogno sarà sua ospite.

