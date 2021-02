Anziana rapinata in casa, trovata legata e imbavagliata dalla figlia

Una giornata di terrore per un'anziana, rapinata in casa da due uomini, che l'hanno legata e imbavagliata. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha trovato la madre legata e ha subito allertato la polizia. Ora è caccia ai rapinatori.

Leggi anche > «Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai», latitante viene rintracciato e arrestato dopo il video su TikTok



Anziana legata e imbavagliata durante la rapina

La rapina è avvenuta a Pordenone, in un'abitazione del quartiere Torre, intorno alle 19.30 di stasera. L'anziana è stata sorpresa da due uomini, che l'hanno legata e imbavagliata per poter trafugare oggetti di valore in tutta tranquillità. A trovare la donna è stata la figlia, che aveva telefonato a casa della madre senza però mai ricevere risposta. Temendo che potesse aver avuto un malore, la donna si è recata a casa della madre e, proprio nelle vicinanze, avrebbe incrociato due uomini.

Anziana rapinata, caccia a due uomini

Sarebbero proprio i due uomini incrociati dalla figlia i responsabili della rapina ai danni dell'anziana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e gli esperti della Scientifica che stanno raccogliendo elementi utili alle indagini. Non è stato ancora reso noto l'ammontare del provento della rapina. L'anziana, ancora sotto choc, è stata affidata alle cure dei sanitari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA