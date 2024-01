Anziana investita da una fiammata mentre accende la stufa: «Aveva una bottiglia con dell'alcol vicino»

di Redazione web

Tragedia venerdì sera 5 gennaio sull'Appennino bolognese, nel paesino di Camugnano. Una fiammata mentre accende la sua stufetta del gas uccide un'anziana, che viene investita dalle fiamme. A trovare la donna, 88 anni, il figlio che era andato a vedere come stesse la madre, che non rispondeva alle telefonate. In casa, un'abitazione singola e semi-isolata del paese, non sono stati rinvenuti segni di effrazione. La salma è stata restituita ai familiari.

I soccorsi

Ha trovato la madre carbonizzata e ha chiamato immediatamente i soccorsi, intorno alle 22 di venerdì. Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri di Vergato.

Cosa è successo

La dinamica più plausibile, in base ai rilievi e agli accertamenti svolti, è che la donna stesse accendendo la stufa per via delle rigide temperature. Tuttavia vicino aveva una bottiglia con dell'alcol e così si sarebbe sprigionata una fiammata che l'ha presa in pieno non lasciandole scampo.

