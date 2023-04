Anziana trovata morta in casa: «Uccisa dopo una lite con i vicini»

di Redazione web

Una donna anziana, Rosa Gigante (72 anni), è stata trovata morta in casa in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, a Napoli. E quella morte è un mistero. Secondo le prime informazioni, infatti, a causare il decesso della donna potrebbe essere stata una lite tra vicini di casa.

Anziana trovata morta in casa

Rosa Gigante era incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto: l'hanno trovata morta in casa nel quartiere Pianura a Napoli. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta.

La signora abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani.

Tra le ipotesi prese in considerazione - e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori - non si esclude pertanto quella dell'omicidio al termine di una lite.

Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne.

