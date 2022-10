All'anziana disabile (97 anni) multa di 100 euro perché senza dose di vaccino Covid. Il figlio: «La mamma neanche mi riconosce»

di Redazione web

Ricoverata in una Rsa all'età di 97 anni, si è vista recapitare una multa di 100 euro perché non ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Sanzione, decisa dal governo all'inizio del 2022, per tutti gli over 50 che non volevano sottoporsi alla vaccinazione per arginare il Covid. E le multe recapitate dall'Agenzia delle Entrate nelle case degli italiani, avrebbero raggiunto quota un milione.

Stupore, nella residenza per anziani, quando all'anziana degente è stata recapitata una «comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio», da anni allettata nella casa di riposo a Portogruaro, provincia di Venezia, scrive il Gazzettino.

Il figlio dell'anziana signora, che da anni si prende cura di lei, dapprima è rimasto incredulo, poi arrabbiato, perché certo che sua mamma abbia ricevuto tutte le cure necessarie, comprese le varie dose del vaccino. «Ero stato contattato e avevo dato l’autorizzazione all’epoca, come ho fatto anche adesso per i vaccini antinfluenzali. Per cui non riesco a capire questa comunicazione sulla mancata vaccinazione», ha detto il figlio della 97enne. «Una cosa vergognosa che sia arrivata la multa di 100 euro a una persona con pensione minima, che deve pagare oppure dimostrare l’oggettiva esenzione dalla vaccinazione».

L'uomo non sa neanche a chi rivolgersi per contestare la multa e rispondere alla dottoressa che ha firmato il provvedimento nei confronti di una donna di quell'età che non è più autosufficiente e non è in grado di difendersi. Una cosa però è fin troppo chiara. Nella missiva inviata dal Ministero della Salute è indicato il possibile addebito di 100 euro, qualora non paghi la sanzione entro 10 giorni. «Non capisco questo atteggiamento verso gli anziani. Mia mamma invalida al 100% non posso nemmeno abbracciarla e l’unico “aiuto” che mi dà lo Stato è la sanzione di 100 euro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 14:38

