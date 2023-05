Anziana di 100 anni si rompe il femore: al pronto soccorso ingessano due volte la gamba sbagliata

di Redazione web

Un'anziana di 100 anni, a causa della rottura di un femore, è dovuta recarsi in ospedale per essere ingessata alla gamba. Solo che i medici dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme hanno ingessato l'arto sbagliato. All'anziana paziente sarebbe stata applicata una doppia ingessatura errata, raccontano i quotidiani locali, cioè due volte ingessata e per due volte sbagliata. Un caso di malasanità che ha portato all'apertura di un'indagine interna.

Ingessatura sbagliata

Sarebbe stato il commissario straordinario all'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Antonio Battistini, ad avviare l'indagine per raccogliere informazioni utili a fare chiarezza sul caso. «Ove fosse accertata – ha dichiarato il commissario straordinario dell'Asp – si tratta di una vicenda grave che richiede ogni opportuno approfondimento per fare luce sull'accaduto e per accertare eventuali responsabilità».

Dolori alla gamba



A raccontare la storia della paziente centenaria è stato suo figlio che al Corriere delle Calabria ha ricostruito le fasi dell'incidente domestico: una caduta in casa dopodiché la corsa al Pronto soccorso dove una radiografia ha diagnosticato la rottura del femore della gamba destra che è stata ingessata.

