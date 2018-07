Ci sono i ladri, venite». Ma all'arrivo dei carabinieri, l'anziana che li aveva chiamati confessa tra le lacrime che non c'erano malviventi e che lei voleva solo parlare con qualcuno. È successo domenica pomeriggio in zona Po, quartiere residenziale di Cremona.La pensionata, vedova di 81 anni, ha chiamato il numero di emergenza 112, segnalando un furto in atto. Una pattuglia si è recata sul posto e, dopo un rapido accertamento, ha appurato che si trattava di un falso allarme. L'anziana piangendo si è scusata, giustificando la richiesta di intervento di una pattuglia con la propria solitudine. L'anziana ha spiegato di essere vedova e di non vedere da diverso tempo i figli, che vivono lontani. I carabinieri l'hanno consolata, le hanno offerto un gelato facendola di nuovo commuovere e le hanno promesso che torneranno a trovarla.