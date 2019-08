Anziana lasciata in auto sotto il sole mentre la badante va al mare con il marito

Donna violentata anche da 20 uomini per dieci anni: cinque arresti

38 anni lui e 41 anni lei, per reato di abbandono di persone minori o incapaci. È successo nella località Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove nel pomeriggio di ieri i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di alcuni passanti.badante, e da suo marito; il veicolo era stato lasciato parcheggiato al sole mentre i due facevano un bagno al mare. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno forzato il vetro e soccorso la donna, originaria della provincia di Crotone e residente nel varesotto. L'anziana, affetta da alzheimer, è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per essere sottoposta ad accertamenti. Non risulta essere in pericolo di vita.