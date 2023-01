Si innamora di una donna sui social, perde il suo contatto e va in paese con un cartello: «Valentina, chiamami»

di Redazione web

Ha superato la fredda distanza di Internet e dei social, alla ricerca della donna di cui si è invaghito in un sito di incontri. Antonio, 64 anni, è partito da Mantova, lasciando il suo computer, per cercare Valentina, la sua interlocutrice digitale, di cui non ha più alcun contatto perché per errore ha cancellato il suo profilo e qualsiasi collegamento con la sua amato. Domenica a Thiene, in provincia di Vicenza, si è presentato il 64enne con un cartello che ha destato la curiosità di tutti i residenti: «Valentina chiamami, sono Antonio» e sotto il suo numero di cellulare.

«Troppo bella per essere assunta», l'ex vigilessa contro il Comune. Ma il giudice respinge il ricorso: «Non ha le competenze»

Incontro virtuale

In tanti hanno scattato una foto ad Antonio, postandola sui social, proprio per aiutarlo nella sua impresa disperata. Antonio e Valentina si sono conosciuti in un sito di incontri, lui ha iniziato a corteggiarla scrivendole piccoli romanzi, che lei ha gradito, tenendo in piedi una fitta corrispondenza epistolare, finché un errore non ha cancellato quella bella frequentazione, di cui ha solamente il nome e neanche una foto.

Giuseppina, la bidella pendolare travolta dall'odio social. I sindacati denunciano: «Mille euro non bastano»

Amore epistolare

«Abbiamo iniziato a scriverci e io, che in 64 anni non avevo mai scritto nulla, ho iniziato a scriverle dei piccoli romanzetti, che lei ha apprezzato sempre più intensamente. Così si è creata un'alchimia incredibile, una corresponsione d'amorosi sensi, come direbbe il poeta che non sono. Stavo scrivendo l'ennesimo romanzo, ma non mi piaceva l'incipit così l'ho cancellato, ma per errore ho cancellato tutto, anche il profilo. Così non ho più potuto contattarla, né lei ha più potuto contattare me. Ora sarà arrabbiata» raccontata l'impiegato 64enne che per incontrarla ha rotto gli indugi e percorso i chilometri che separano Mantova da Thiene.

Solidarietà social

La notizia di Antonio ha fatto il giro di Thiene, e la speranza è che il tam tam social raggiunga Valentina che decida di venire allo scoperto e cercare il suo romanziere digitale, per incontrarlo dal vivo. Anche perché il 64enne sembra ostinato nel suo obiettivo. «Tornerò qui ogni domenica, finché non riuscirò ad incontrarla».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA