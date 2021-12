Lite tra vicini di casa, anziano di 81 anni ucciso a colpi di pistola

Choc in Sardegna dove un uomo è stato ucciso nella tarda mattinata di oggi in via Agricola, a Monserrato, nell'hinterland di Cagliari: la vittima è un anziano di 79 anni, Antonio Pisu che è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un altro anziano di 76 anni, Luigi Piras, fermato subito dalla polizia.

I due, da quanto si apprende avrebbero avuto una violenta discussione legata forse al pagamento di un canone di locazione o semplicemente ad una diatriba tra condomini. La lite è poi degenerata. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra volante, che hanno immediatamente bloccato il 76enne, e gli investigatori della squadra mobile.

I due hanno avuto una violenta discussione per problemi legati al canone di affitto. Quella di questa mattina sarebbe stata l'ennesima lite, al culmine della quale Piras avrebbe ucciso l'impresario a colpi di pistola, almeno uno lo ha attinto al petto. Il 76enne è stato bloccato prima dai familiari della vittima, poi dagli agenti della Squadra volante intervenuti sul posto. A stretto giro sono quindi arrivati gli investigatori della Squadra mobile e gli specialisti della scientifica, insieme al medico legale e al magistrato di turno della Procura di Cagliari, Gaetano Porcu, che coordina le indagini.

