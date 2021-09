Antonio Pappalardo non è più generale: l'Arma gli ha tolto i gradi. «Motivi disciplinari»

Antonio Pappalardo, il leader dei Gilet Arancioni, non è più generale: l'Arma dei Carabinieri gli ha infatti tolto i gradi. La decisione è stata presa dall'Arma per motivi disciplinari: a Pappalardo, scrivono le agenzie di stampa, è stato notificato un provvedimento del ministero della Difesa di perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari.

Le sue condotte sono state ritenute lesive del prestigio delle forze armate e del giuramento prestato: la motivazione è aver violato i doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia. Poco più di un anno fa Pappalardo e i 'gilet arancioni' scesero in piazza con slogan negazionisti contro il Covid, le mascherine e le misure restrittive dovute alla pandemia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 16:48

