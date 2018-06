di Alessia Strinati

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

parla per la prima volta dopo laa 20 anni in un'intervista esclusiva a Quarto Grado. Durante la diretta diBarbara D'Urso però riporta una piccola anteprima di quello che il marito diha dichiarato in merito alla scomparsa della moglie. Di Roberta non si hanno tracce ormai da anni e il marito ammette: «La mancanza che proviamo è incolmabile».Logli, in merito alla condanna, dice con decisione: «Ho provato e provo un dolore lancinanate, quello di una persona che non ha fatto nulla e che ora vede crollarsi il mondo addosso», poi parla della moglie dicendo che non sapeva cosa possa essere successo a Roberta per allontanarsi. Logli sostiene infatti che la donna se ne sia andata volontariamente e spontaneamente da casa, senza avvertire nessuno e facendo sparire le sue tracce.Poi ammette: «I nostri rapporti sono stati sempre tranquilli, è vero che l’ho tradita, non posso negarlo, ma non c’era e non c’è mai stato nessun litigio» e precisa, «non le ho mai fatto male, lo posso giurare sui miei figli che sono la cosa più importante che ho al mondo».