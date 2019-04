L'ex pm Antonio Ingroia ubriaco in aeroporto a Parigi: bloccato all'imbarco

Volare ubriachi non si può. E così l'ex pm Antonio Ingroia è stato fermato ieri all'aeroporto parigino di Roissy mentre si stava imbarcando su un volo per l'Italia perché era «visibilmente in stato di ebbrezza». Lo rivela "Repubblica.it" spiegando che «Ingroia è stato così costretto a tornare indietro».



«Secondo fonti aeroportuali - si legge sul quotidiano - il rifiuto di imbarco non avrebbe provocato resistenza da parte di Ingroia, che è stato portato in una zona di Roissy non lontano dai gate. Il consolato italiano a Parigi è stato avvertito. Ingroia è stato fatto partire qualche ora dopo, una volta ripresi i sensi e in grado di viaggiare per rientrare in Italia».