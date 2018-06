È stato uno dei più grandi archeologi e storici dell'arte. È morto oggi a Roma, dopo alcuni mesi di malattia, Antonio Giuliano. Lo storico era nato nella Capitale nel 1930. Accademico dei Lincei, fu anche docente alle Università di Genova e di Roma Tor Vergata.



Fu archeologo grande viaggiatore, esperto in particolare di Medio Oriente, dove aveva compiuto negli anni numerosi scavi. Uomo estremamente colto e raffinato, negli anni '70 partecipò all'istituzione del ministero per i Beni Culturali, alla redazione dell'Enciclopedia dell'Arte antica e alla fondazione della rivista Xenia.



Antonio Giuliano donò alla Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana la sua biblioteca scientifica (circa 4.600 volumi) e il suo "corpus" fotografico (oltre 20.000 scatti) che documenta l'attività archeologica tra gli anni '50 e '80 di luoghi e oggetti non rado perduti irrimediabilmente. Alla vita di Antonio Giuliano è dedicato un libro intervista fatta da Francesco Solinas, edito dalla stessa Accademia dei Lincei, "Appunto per un libro di ricordi".

