Antonio Di Marzio scomparso a 29 anni, l'ultima telefonata dal taxi: «Stava andando in aeroporto per tornare dalla Scozia»

Ha chiamato la famiglia ad Ortona, in provincia di Chieti, nel pieno della notte, mentre stava andando in taxi all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, per fare ritorno in Italia. Ma a casa, Antonio Di Marzio non è più tornato e di lui si sono perse le tracce, tanto che i familiari si sono rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto? per rintracciarlo.

Antonio avrebbe telefonato ai genitori con il cellulare del tassista, così ha spiegato al telefono, perché il suo lo avrebbe perso alla stazione degli autobus. A raccontarlo è stata la sorella del ragazzo, Moira, contattata direttamente dalla redazione del programma Rai, condotto da Federica Sciarelli.

Sparito nel nulla

«Verse le 3, le 4 di martedì 17 gennaio, Antonio ci ha chiamati perché voleva tornare in Italia non sappiamo perchè volesse tornare, non ce l'ha detto» è la testimonianza rilascia a Chi l'ha visto?; la famiglia Di Marzio ha contattato gli aeroporti ed anche il Consolato italiano, ma nulla.

Inoltre tramite un amico del 29enne, che da circa tre mesi lavora nel mondo della ristorazione, è stata presentata una denuncia di scomparsa a Glasgow. Il ragazzo dovrebbe avere con sè i documenti, visto che stava per salire su un aereo, ma stando al suo racconto telefonico non avrebbe il cellulare.

Dov'è finito?

Tanta l'apprensione da parte della famiglia, anche perché Antonio deve assumere dei farmaci che forse non ha con sé. «Non siamo riusciti a sapere se è riuscito a prendere l'aereo e ad arrivare in Italia, a Roma», le parole piene di preoccupazione della sorella Moira.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 12:30

