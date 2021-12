Antonio D'Amico a Oggi è un altro Giorno: «Quando è morto Gianni Versace ho tentato il suicidio»

Antonio D’Amico ha vissuto un periodo drammatico quando il suo compagno Gianni Versace è stato ucciso. L'uomo ha raccontato a “Oggi è un altro giorno” di aver tentato il suicidio perché nulla aveva più senso. «Quel giorno, quando spararono a Gianni, la mia vita fu spezzata in due. - ha spiegato l’ex modello - Sentendo gli spari mi si gelò il sangue. Vidi Gianni a terra in una pozza di sangue. Poi diventò tutto nero, mi spinsero via e non vidi più niente».

Antonio D'Amico e Gianni Versace

I due sono stati insieme per 15 anni: «Ci siamo conosciuti a una cena mediante un amico comune, salutandoci normalmente a fine serata e promettendoci di risentirci. Sono quindi trascorsi alcuni mesi prima che iniziassimo a frequentarci. Noi vivevamo insieme 24 ore al giorno, facevamo tutto in simbiosi. Quel giorno tragico della sua morte mi ha spezzato la vita, ha tagliato in due la mia esistenza: una parte se n’è andata, un’altra si è sotterrata. Ho sofferto per lungo tempo, cercando di sopravvivere a questa mancanza».

Gianni Versace, la morte nel 1997

E, ancora: «Quella scena non si è mai cancellata dalla mia mente, è rimasta sempre viva. Ancora oggi, quando ci sono momenti particolari, quella immagine ritorna e ci si domanda se si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso. Ho passato otto anni di dolore profondo. Un giorno ho ingoiato due flaconcini di Lexotan per farla finita, ma un amico carissimo, non sentendomi, ha capito cosa stava succedendo e mi ha salvato». Oggi Antonio D’Amico ha ripreso a lavorare nel mondo della moda e ha un altro compagno da sedici anni.

