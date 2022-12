Antonio, stroncato da un infarto a 30 anni: tre mesi fa aveva sposato la sua Raffaella. «Un ragazzo pieno di gioia»

di Redazione web

Appena tre mesi fa aveva sposato la sua Raffaella, una storia ancora da costruire, quando un infarto lo ha strappato dalla vita. E' morto a 30 anni, Antonio Bianco, che lavorava come parrucchiere a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli. Antonio, proprio per la sua attività, era molto conosciuto e quel malore improvviso ha avvolto nel dolore tanti conoscenti del quartiere. Sua moglie Raffaella Essolino è sotto choc, mentre sui social sono tantissimi i messaggi di affetto nei confronti di Antonio.

Messaggi pieni di amore

«È venuto a mancare un bravissimo ragazzo educato, preparato, e grande lavoratore» si legge tra i commenti su Facebook. E ancora. «Come è possibile una persona buona e educata come te? Ti porterò sempre nel mio cuore», scrive Mery. «Eri un bravo ragazzo sono ancora sotto choc non si può pensare che un ragazzo come te pieno di gioia di vivere finisca così», il ricordo di Emilia.

«Bravissimo ragazzo,ti conosco da tanti anni, amico di famiglia,il destino è stato crudele con te non meritavi questo, dovevi vivere insieme alla tua adorata moglie riposa in pace Antonio, non dimenticherò le risate fatte nel negozio di angelo», il saluto di Grazia.

