Antonietta, 23 anni, scomparsa da una settimana. La mamma: «Ho paura abbia conosciuto qualcuno online»

Paura per Antonietta Viscuso, scomparsa da Bagheria, nel Palermitano, il 15 luglio scorso. La ragazza, che ha 23 anni, era in casa quando è uscita sul pianerottolo per prendere delle buste da portare alla mamma quando è sparita. A lanciare l'allarme è stata proprio la donna che ha sottolineato che la figlia soffre di disturbi psichici e che prende regolarmente dei farmaci.

A FanPage la madre ha spiegato che anche qualche mese fa era scomparsa per 24 ore, ma fortunatamente poi era stata trovata. La 23enne spesso parlava con degli sconosciuti in rete e il timore è che possa aver conosciuto qualcuno e che stia andando da questa persona: «Penso sia scappata per raggiungere qualcuno con il quale parlava su internet, forse un ragazzo. Quest'ipotesi mi preoccupa molto perché potrebbe essere nelle mani di qualcuno con cattive intenzioni».

Subito dopo essere uscita sul pianerottolo la mamma ha iniziato a chiamarla ma Antonietta non è più rientrata ed è scomparsa nel nulla. Si tratterebbe però di una fuga ponderata visto che la 23enne avrebbe portato con sé un borsone e che in camera sua mancano diversi vestiti. La mamma spiega che spesso controllava le chat della figlia, ma lei l'aveva scoperta e aveva imparato a cancellarle. Ora tutta la famiglia è preoccupata e spaventata da chi possa aver incontrato.

