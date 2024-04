Antonella di Massa trovata morta ad Ischia, la sorella rompe il silenzio: «Mi sembra un'altra quella che mi raccontate»

di Redazione web

Il dolore del marito

«Noi conosciamo l'inizio di questa storia, lo dico dal primo giorno – ha sottolineato in diretta il marito durante la puntata della trasmissione andata in onda lo scorso mercoledì–. Poi abbiamo un vuoto. Io ho rivisto il video più volte e non ho notato un comportamento di una persona che da lì a poco vuole farla finita. Io la vedo come una normale cliente che entra per fare un semplice acquisto. Io non vedo Antonella che va a cercare questo liquido per farla finita. Antonella lì ce l'hanno portata», ha spiegato il marito.

La richiesta del marito

Nella scorsa puntata, Federica Sciarelli aveva parlato a lungo della testimonianza di un gruppo di ragazzi che sette giorni dopo l'improvvisa sparizione di Antonella avevano notato una donna sdraiata a terra durante la notte. Pare esista, infatti, una foto di questa donna che però poi è stata eliminata dai social. La conduttrice ha cercato di far luce su questo mistero. «Domenico si fa tante domande e noi siamo qui con lui», ha esordito Sciarelli. Era Antonella? «Se qualcuno ha fatto questa foto, se esiste davvero, dovete farla vedere – ha sottolineato il marito –. Mi era stato comunicato che c'era una donna sdraiata sul marciapiede. Potrebbe essere mia moglie Antonella o una donna che è sparita nella stessa zona».

«Mi sembra assurdo che questa donna sdraiata per terra fosse Antonella – ha spiegato, invece, un'amica –.

