«Antonella Di Massa non si è suicidata, chi sa parli»: a Chi l'ha visto l'appello della famiglia

di Cristina Siciliano

La nuova puntata di Chi l'ha visto, oggi mercoledì 6 marzo, si occupa ancora del giallo di Antonella Di Massa, la donna scomparsa da Ischia e ritrovata cadavere undici giorni dopo in un agrumeto dagli inviati proprio di Chi l'ha visto. Il punto di domanda principale è «come Antonella sia giunta a incontrare la sua tragica fine». La 51enne, si era allontanata da casa a bordo della sua auto bianca, ritrovata poi piena dei suoi effetti personali in un parcheggio nella frazione di Succhivo. Antonella indossava un giubbotto nero con il cappuccio alzato e teneva un sacchetto bianco di plastica in mano. Il corpo della donna, scomparsa a Ischia il 17 febbraio è stato ritrovato senza vita undici giorni dopo il 28 dello stesso mese. Difficile pensare che si possa trattare di suicidio. Antonietta, un'amica di Antonella oggi dice una cosa importante: «Lei non si è suicidata».



Il dolore di Antonietta

Antonietta non riesce a trattenere le lacrime in diretta a Chi l'ha visto e parla a nome anche della famiglia di Antonella. «La sua famiglia e noi amici non crediamo al suicidio - ha sottolineato Antonietta -.

Antonietta ha aggiunto: «Non voglio pensare male ma Antonella stava nei paraggi e poi dopo qualcuno l'ha portata nel posto dov'è stato trovato il corpo. Abbiamo sbagliato a cercare nei posti, forse dovevamo entrare nelle case delle persone. Lei mangiava pochissimo e quattro banane è disumano. Qualcuno l'ha aiutata. Lei era una persona che non amava soffrire e non lo avrebbe mai fatto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 22:15

