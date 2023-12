Incidente in Kenya, morta Antonella Bigliotto: «L'Africa era casa sua. Lei e il marito aiutavano gli altri»

Antonella Bigliotto è morta in Kenya dopo un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava ed un camion, tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi. Antonella, nata e residente a Milano, era appena arrivata in Kenya con il marito e dall'aeroporto di Mombasa si stava recando a Malindi in vacanza. Il marito ha riportato solo contusioni: si tratta di Alfredo Vismara, il marito, campione italiano di Judo e maestro di questa disciplina anche per i giovani keniani. Lui e la moglie si sono dati da fare per aiutare i giovanissimi grazie allo sport.

La morte di Antonella ha molto toccato la comunità italiana di Malindi. «Era una persona splendida, dolcissima e allegra, sempre pronta a prendersi cura degli altri. Ci siamo conosciuti in Kenya quando lavoravo in un villaggio turistico: mi presi la malaria e lei mi curò come fossi un bambino. Era una persona speciale». Sul Giorno, Gigi Vallelunga ricorda così Antonella Bigliotto.

