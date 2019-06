"Mai più soli contro il racket e l'usura", il progetto per i cittadini: «Denunciare conviene»

Commercianti, imprenditori, cittadini. Nessuno si deve sentire solo e impotente di fronte all'oppressione della criminalità organizzata: è per questo che l'Associazione “FAI Antiracket” di Ercolano e l’Osservatorio per la Legalità di Torre Annunziata (Napoli) hanno ideato il progetto “Mai più soli contro il racket e l’usura”.

«Lo scopo di queste iniziative - ha dichiarato il presidente dell'Associazione Pasquale Del Prete - è di informare la cittadinanza che è possibile ribellarsi alle oppressioni delle organizzazioni criminali. Fornire gli strumenti per non essere mai soli, dimostrare che denunciare "conviene"».

La presentazione del progetto finanziato con fondi del Programma Operativo della Regione Campania 2014-2020 è in programma lunedì 17 giugno presso la “Sala delle Armi” di Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata.



Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Ascione, interverranno Franco Malvano, Coordinatore Regionale delle iniziative antiracket e antiusura; Luigi Ferrucci, presidente Nazionale FAI Antiracket; Giovanni Taranto, presidente dell’Osservatorio per la Legalità di Torre Annunziata; Pasquale Del Prete, presidente FAI Antiracket di Ercolano.

A moderare l’incontro sarà il presidente della Cooperativa Sociale “Giancarlo Siani”, Giuseppe Scognamiglio”. Sabato 15 Giugno 2019, 09:00

