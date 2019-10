Antiracket, il modello Ercolano compie 13 anni: «Denunciate e abbiate fiducia. Non siete soli»

Martedì 15 Ottobre 2019, 17:30

Il 16 ottobre 2006 è stata una data storica per la città di Ercolano: quel giorno di 13 anni fa un gruppo di commercianti ed imprenditori diede vita alla, impenandosi a difendere e tutelare gli associati ed i colleghi del territorio dal racket delle estorsioni, dall'usura e da ogni forma di illegalità.Spezzando la catena di omertà, con fiducia nelle Istituzioni e condividendo un percorso di civica ribellione, si è dato vita al "". Determinante, per il raggiungimento dei risultati ottenuti, è stata la denuncia.La sinergia instaurata con le forze dell'ordine, la magistratura, le Istituzioni tutte, ha favorito un clima di massima fiducia, condivisione e partecipazione. Alle denunce sono seguiti processi, alcuni dei quali ancora in corso, che hanno determinato condanne esemplari, tantissimi gli ergastoli. Attualmente Ercolano viene definita "".«Questo è un compleanno di soddisfazione - dice il presidente-. Soddisfazione per aver fatto il proprio dovere, per essere stati artefici della nostra libertà, e per aver ricevuto le giuste risposte da tutte le Istituzioni. La strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso va sostenuto ed incoraggiato con l'impegno continuo.L'invito è quello di non aver paura, non si è mai da soli. Tutti insieme possiamo farcela, coraggio!».Le denunce presentate negli anni, la prima quella di una negoziante, hanno permesso circa cinquecento arresti.Alle udienze in tribunale, i commercianti si sono presentati compatti, accompagnati dai legali della FAI, ed hanno confermato le denunce, permettendo di comminare circa cinquanta ergastoli e numerosissime condanne esemplari.Per veicolare questo modello vincente, si organizzano manifestazioni, dibattiti, passeggiate antiracket, incontri nelle scuole.«Il nostro progetto "mai più soli contro il racket e l'usura", fornisce un contribuito notevole, in termini di consulenza, assistenza ed accompagnamento, a chiunque si trovi in situazioni di sovraindebitamento, di usura, di racket.Invitiamo alla denuncia e ad avere fiducia nelle Istituzioni. È semplice!», conclude il Presidente.