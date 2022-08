All'Antico Vinaio, dal proprietario 1.000 euro (netti) ai dipendenti: «Questo per dirvi grazie»

«Sono veramente onorato e orgoglioso, e spero che lo siate anche voi, dell’azienda che siamo stati, che siamo, e che spero diventeremo»: inizia così il messaggio di Tommaso Mazzanti, proprietario dello storico locale di schiacciate "All'antico Vinaio". Negli ultimi tre anni, l'attività fiorentina con lo slogan "Bada come la fuma" è cresciuta a dismisura (a settembre conterà 13 punti in tutta Italia e America) tanto da portare Tommaso a dare un bonus ai suoi dipendenti. Un bonus di 1000 euro. «Questo è un piccolo regalo per dirvi grazie» dice il proprietario in un video pubblicato su Instagram in cui si rivolge ai 540mila follower e ai dipendenti per raccontare le motivazioni del suo gesto.

Le motivazioni

I 1.000 euro netti saranno regalati per il mese di agosto, «un incentivo per le vacanze» rivolto a tutti, e non solo ai dipendenti che da anni prestano servizio nei tanti locali dell'Antico Vinaio. «È un incentivo anche per le nuove leve - dice Tommaso -. Perché l'Antico Vinaio è una famiglia. Noi siamo uniti come una grande famiglia. Riusciremo a fare qualcosa di grande e non solo a livello nazionale, ma anche a livello mondiale». Il regalo, spiega il titolare, deriva anche dal grande lavoro durante la pandemia Covid. «Abbiamo passato veramente dei momenti difficili sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista lavorativo. Però nell'ultimo anno ci siamo veramente rimboccati le maniche - dice con il sorriso Tommaso Mazzanti - e siamo riusciti a raggiungere dei traguardi pazzeschi. Basta pensare che nell'ultimo anno solare abbiamo aperto due sedi a Roma, una a New York, una in San Marco a Firenze. Ne apriremo un'altra a Milano a breve e un'altra tra pochissimi mesi a New York».

Gli hater

Soltanto pochi decina di giorni fa, Tommaso Mazzanti aveva pubblicato un altro video sui social, replicando senza filtri agli haters che spesso lo attaccano. «Da mesi sono finito al centro di commenti che non sono critiche al lavoro, ben accette perché aiutano a migliorarsi, ma offese alla mia persona, alla mia famiglia. Noi siamo quelli che eravamo 33 anni fa e nel nostro lavoro ci mettiamo lo stesso entusiasmo, la stessa passione e lo stesso attaccamento che abbiamo nei confronti della nostra città. Per questo, ci sono rimasto così male. È una pugnalata al cuore vedere che quasi la totalità dei commenti/offese sono di fiorentini. Io che sono fiorentino doc, che ho il giglio e il David tatuati sulle spalle, vengo insultato da gente della mia terra».

