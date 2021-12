Ansia, fare sport fa bene: lo dice la scienza

Fare sport fa bene, non solo alla salute del nostro corpo ma anche a quella della nostra mente. L'esercizio fisico è stato dimostrato avere un impatto benefico su stati di depressione e stress e ora anche sull'ansia. Un recente studio dell'Università di Göteborg ha dimostrato come fare attività fisica riduca gli stati ansiogeni anche in pazienti cronici. Crediti foto: Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 12:26

