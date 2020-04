Attacco hacker al sito Inps, Anonymous: «Non è merito nostro, avete fatto tutto da soli»

Caro Inps, vorremmo prenderci il merito di aver buttato giù il vostro sito web, ma la verità è che siete talmente incapaci che avete fatto tutto da soli, togliendoci il divertimento

Caro @INPS_it, vorremmo prenderci il merito di aver buttato giù il vostro sito web, ma la verità è che siete talmente incapaci che avete fatto tutto da soli, togliendoci il divertimento! #INPS #Hacked #Anonymous #LulzSecITA #GDPR pic.twitter.com/Cgz8PWYUTC — Anonymous Italia (@Anon_ITA) April 1, 2020

I colpevoli non sono da ricercare in, o meglio, se ad hackerare il sito dell'Istituto di Previdenza nel giorno in cui dovevano partire le domande per il bonus da 600 euro agli autonomi sono stati loro, non hanno voluto rivendicarlo. «», si legge in un tweet del profilo Anonymous Italia.